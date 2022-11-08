وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي ولي عهد البحرين في شرم الشيخ

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، بالأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (COP27) المنعقد في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر