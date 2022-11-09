وزير الطاقة: فريق الأمن السيبراني في قطاع الطاقة يضم سعوديات محجبات بعقول رائعة

كشف الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة، عن أن الفريق الذي عمل معه في الأمن السيبراني بقطاع الطاقة، وفي قسم تقنيات المعلومات، ضم نساء سعوديات محجبات.

وقال الأمير عبد العزيز خلال كلمته في افتتاح النسخة الثانية من أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني، التي انطلقت في الرياض، اليوم: «انظروا إليهم، كيف هم رائعون ويلبسون الحجاب أيضاً».

وشدد على أن «جميع تلك العقول الرائعة لا تتعلق بالحجاب، بل كيف تدربن، كيف تعلمن، وكيف يمكن أن يستمرن، ويأخذن حقوقهن»، مختتماً بقوله: «يجب أن نتعامل معاهم، واتمنى أن يستمروا أكثر فأكثر»