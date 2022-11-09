إيران تعتقل 15 صحفية.. وتعتزم إعدام «فاضحتي جريمة مهسا أميني»

كشفت منظمة «مراسلون بلا حدود»، اليوم، عن اعتقال السلطات الإيرانية 42 صحفياً على الأقل، منذ اندلاع الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني.

وذكرت المنظمة التي تتخذ في باريس مقراً، أنه تم الإفراج عن 8 صحفييين حتى الآن، وما زال 34 صحفياً رهن الاحتجاز، من بينهم 15 صحفية.

وأضافت: «نصف الصحافيين الذين قبض عليهم أخيرا هم من النساء، من بينهن اثنتان تواجهان عقوبة الإعدام»

وأوضحت أن «هذا الأسبوع، وجّهت السلطات الإيرانية الاتهام إلى نيلوفر حامدي وإلهه محمدي، وهما صحافيتان كانتا من أول من لفتوا الانتباه إلى وفاة أميني»، وذلك بتهمة «الدعاية ضد النظام والتآمر ضد الأمن القومي»، اللتين قد تؤديان إلى عقوبة الإعدام.

وبينت أن الصحفية نيلوفر حامدي، البالغة 30 عاما وتعمل لصالح صحيفة «شرق»، كانت قد توجّهت إلى المستشفى الموجودة بها مهسا أميني قبل وفاتها.

أمّا إلهه محمّدي البالغة 35 عاما، فهي مراسلة في صحيفة «هام ميهان»، وتوجّهت إلى «سقز» لتغطية جنازة «أميني»، حيث جرت أيضاً إحدى أولى التظاهرات.

وأعربت المنظمة عن قلقها الشديد بشأن مصير الصحفيتين، وطالبت بإطلاق سراحهما فورا ومن دون قيد أو شرط.