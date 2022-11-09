عطل فني يضرب أكبر مفاعل نووي في السويد

أوقفت السلطات المعنية في السويد أكبر مفاعل نووي في البلاد عن العمل، بعد تعرض أحد توربيناته لعطل فني، وفق تقارير صحفية سويدية.

وذكرت صحيفة «Expressen» السويدية، أنه «تم فصل المفاعل الذي يُطلق عليه اسم Oskarshamn 3 عن الشبكة الوطنية، بعد إصابة توربين فيه بعطل».

وبحسب المتحدث باسم المحطة، ديزيريه ليلجيفال، فأن المفاعل الواقع على بعد 140 ميلًا جنوب ستوكهولم، يعاني من خلل فني، لكن ليس من الواضح بالضبط ما هو.

وأضاف «ليلجيفال»: «التوربينات توقفت عن الدوران. لكن فشل دوران التوربينات لا يعني بالضرورة وجود مشكلة في المفاعل نفسه».

وتابع: «المفاعل مفصول عن شبكة الكهرباء بسبب توقف التوربين، وجار استكشاف وإصلاح الأخطاء».

وتعد هذه المرة الثالثة التي يتم فيها قطع التيار الكهربائي عن هذا المفاعل خلال العام الجاري، كان أولها في فبراير الماضي، حين توقف عن العمل لمدة أسبوع بسبب تضرر بعض قضبان الوقود، ثم في يوليو، حين تم فصله عن الشبكة لمدة يوم، دون ذكر أي أسباب.