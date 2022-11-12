كأس العالم 2022.. سون على رأس القائمة النهائية لكوريا الجنوبية

أعلن باولو بينتو، مدرب منتخب كوريا الجنوبية، القائمة النهائية للشمشون الكوري استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2022 فى قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري وحتي 18 ديسمبر المقبل على الترتيب.

وشهدت قائمة منتخب كوريا الجنوبية تواجد سون هيونج مين نجم توتنهام، رغم إصابته بكسر بالقرب من العين اليسرى خلال مباراة السيبرز الأخيرة في دوري أبطال أوروبا ضد مارسيليا الفرنسي.

كما تواجد فى قائمة الشمشون الكورى النهائية لخوض كأس العالم 2022 حارس منتخب الشباب كيم سيونج، فيما تم استبعاد جانج لاعب الهلال السعودي.

ينافس منتخب كوريا الجنوبية في المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم 2022 مع كل من البرتغال وغانا وأوروجواي.

وجاء قائمة منتخب كوريا الجنوبية في مونديال قطر كالتالى: