برينتفورد يحقق فوزًا قاتلًا أمام مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

حقق فريق برينتفورد فوزًا ثمينًا وقاتلًا أمام نظيره مانشستر سيتي بنتيجة 2/1 في المباراة التي أقيمت على ملعب "الاتحاد"، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي.

سجل إيفان توني هدف التقدم للضيوف في الدقيقة 16.

وأحرز فيل فودين هدف التعادل للسيتي قبل ثواني قليلة من نهاية الشوط الأول.

وخطف إيفان توني هدف الفوز لبريتفورد في الدقيقة 98.

بهذه النتيجة رفع برينتفورد رصيده إلى 19 نقطة ليرتقي إلى المركز العاشر، فيما يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب برصيد 32 نقطة، بفارق نقطتين خلف المتصدر أرسنال.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: جواو كانسيلو - مانويل أكانجي - لابورت - جون ستونز

خط الوسط: إلكاي جندوجان - رودري - كيفين دي بروين

خط الهجوم: فيل فودين - إيرلينج هالاند - بيرناردو سيلفا