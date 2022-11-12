الملك #تشارلز يصرف علاوة لموظفيه من جيبه الخاص

كشفت تقارير صحفية في بريطانيا أن الملك تشارلز الثالث يعتزم صرف علاوة من ماله الخاص لموظفيه ذوي الدخل المنخفض.

وكتبت صحيفة "صن" البريطانية الصادرة اليوم السبت أن الهدف من العلاوة التي سيتم صرفها لمرة واحدة هو التخفيف من تداعيات ارتفاع تكاليف الحياة، ومن المنتظر أن يحصل الموظفون الذين يصل راتبهم السنوي إلى 30 ألف جنيه استرليني على علاوة بقيمة 600 جنيه، فيما سيحصل الموظفون الذين يصل راتبهم السنوي إلى 40 ألف جنيه على علاوة بقيمة 400 جنيه، وسيحصل الموظفون الذين يصل راتبهم السنوي إلى 45 ألف جنيه على علاوة بقيمة 350 جنيه.

وقالت الصحيفة إن إجمالي قيمة العلاوات يبلغ عشرات آلاف الجنيه الاسترليني.

من جانبها، قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنه لن يتم استخدام أموال الضرائب في هذه العلاوة بل سيتم صرفها من الدخل الخاص للملك.

ويحصل الملك على إيرادات سنوية كبيرة من أراضي دوقية لانكستر وممتلكاتها العقارية، ووصلت هذه الإيرادات في السنة المالية 2021/2022 (التي انتهت في مارس 2022) إلى 24 مليون جنيه.