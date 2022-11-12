“العلامة الزرقاء” تورط شركة عالمية.. خسائر بـ15 مليار دولار ومطالبات بمعاقبة #تويتر

تكبدت شركة أدوية أمريكية خسائر بلغت 15 مليار دولار من قيمتها السوقية، بسبب حساب "مزيف موثق" باسمها زعم أنها توزع الأنسولين مجانًا.

واعتذرت شركة الأدوية الأمريكية Eli Lilly عن تقديم الإنسولين مجانًا بعد تغريدة انتشرت الأيام الماضية، من حساب مزيف انتحل اسم الشركة وهويتها البصرية، بعد ساعات قليلة من إتاحة توثيق العلامة الزرقاء في تطبيق تويتر مقابل الـ8 دولارات.

بدأت القصة بتغريدة مزيفة لحساب موثق على "تويتر" يحمل هوية واحدة من أشهر شركات العالم للأدوية، في يوم 10 نوفمبر.

حققت التغريدة في ساعات قليلة، أكثر من 1500 إعادة تغريد و11000 إعجاب، فتفاعل الأشخاص معها في البداية.

ساعتان ونصف، كانت مدة كافية لكشف الخدعة، فقام الحساب الحقيقي لشركة Eli Lilly بالتغريد بالاعتذار موضحين: "لأولئك الذين تلقوا رسالة مضللة من حساب Lilly وهمي، يحمل عنوان Lillypad".

ودعا رواد تويتر لمقاضاة إيلون ماسك وشركة "تويتر".

وكانت شركة تويتر أطلقت الأربعاء، خدمة Twitter Blue لتمنح أي مستخدم يدفع 8 دولارات شهريًا إمكانية التحقق من صحته على الموقع، وهي ميزة كانت متاحة في السابق فقط للشخصيات العامة والمسؤولين الحكوميين كطريقة معتمدة لإظهار هويتهم.