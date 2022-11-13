«إشعال نار وقطع أشجار وتجريف».. ضبط 90 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع

كشفت وزارة الداخلية عن نجاح أجهزتها المختلفة في ضبط 90 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة في مقطع فيديو عرض هذه الجهود على حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أن القوات الخاصة للأمن البيئي نجحت في ضبط 13 مخالفاً لنظام البيئة بسبب إشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها، و8 مخالفين لرعايتهم 428 متناً من الإبل و40 رأساً من الأغنام في مواقع ممنوعة.

كما تم ضبط 3 مخالفين لقطعهم الأشجار وتحويلها إلى فحم في محافظة جدة، وكان بحوزتهم أكثر من 2000 متر مكعب من الفحم والحطب المحليين، فضلاً عن 12 مخالفاً يعملون على 15 آلية استخدمت في نقل الرمال وتجريف التربة في عدد من مناطق المملكة، و7 مخالفين لنقلهم أكثر من 22 متراً مكعباً من الحطب المحلي في منطقة الرياض.

ونجحت الجهات المختصة في الأمن العام من ضبط 47 مخالفاً لنظام البيئة بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 33 مركبة، و105 أمتار مكعبة مخزنة لأغراض تجارية، وذلك في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية والقصيم وتبوك وجازان وعسير والجوف.

تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة