رسالة مثيرة من ليفاندوفسكي لميسي قبل المونديال

علق البولندى روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، على أنباء عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، إلى النادى الكتالوني. وقال ليفاندوفسكي فى حوار أجراه مع صحيفة "fanatik" التركية، "ميسي لاعب رائع للغاية، ولديه تمريرات لا تصدق إلى المهاجمين، فهو الأفضل فى العالم، واللعب مع ميسي كمهاجم هو حلم يتحول إلى حقيقة".

وأضاف ليفا، "أعتقد أن الأرجنتين مع ميسي من الدول التى تستطيع الفوز باللقب، عندما ننظر لآخر 10 أو 15 عاما فى كرة القدم، تظهر شخصيتان رائعتان ميسي ورونالدو، فعندما تطرح السؤال من الذى يستحق لقب كأس العالم، يظهر هذان الشخصان دائمًا أمامك، إنهما أساطير".

وتابع ليفاندوفسكي، "ولكن فى حالة ميسي، من المستحيل تكرار إنجازاته المذهلة، كما أن قصته لا تزال مستمرة، والآن يحلم بالفوز بالمونديال، إلا أنه لا يمكنك التنبؤ بما سيحدث فى بطولة كبيرة".