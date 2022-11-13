إسرائيل.. سرقة 70 ألف رصاصة من مركز تدريب بـ #الجولان_المحتلة

كشف موقع "آي 24 نيوز" الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن مجهولين اقتحموا مركز تدريب "صنوبر" الإسرائيلي، الذي يقع في هضبة الجولان السورية المحتلة، أمس السبت، واستولوا على أكثر من 70 ألف رصاصة، ونحو 70 قنبلة يدوية، وأُحيل التحقيق إلى جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك".

وباتت أزمة سرقة الأسلحة والذخيرة تشكل كابوسًا حقيقيًا للمنظومة الأمنية الإسرائيلية، التي لا تكاد تفيق من صدمة حتى تأتي أخرى.

وشهد الشهر الماضي اقتحام قاعدة "لواء جعفاتي" في المنطقة الجنوبية، وسرقة نحو 30 ألف رصاصة، وأشار التحقيق الأولي إلى احتمالية وجود أشخاص من داخل القاعدة، اخترقوا بمساعدة الدُخلاء المنظومة الأمنية وسرقة آلاف الرصاصات.