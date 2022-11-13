FBI يكشف جواسيس #إيران في نيويورك وكاليفورنيا ويحبط اعتقال صحفية معارضة

قال مكتب التحقيقات الفيدرالي، إنه رصد قيام إيران بتوظيف محققين خاصين في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية بشكل متزايد.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز، عن محققين في "FBI"، أن الصين وإيران تستخدمان محققين خاصين للتجسس على المعارضين في أمريكا، مشيرة إلى أن الصين وإيران تستخدمان محققين خاصين للتجسس على المعارضين في الولايات المتحدة.

وأوضحت الصحيفة أنه تم اكتشاف محققين خاصين تابعين لإيران في نيويورك وكاليفورنيا، لافتة إلى أن إيران تستعين بالمحققين لمعرفة أرقام هواتف ومقر عمل المعارضين.

وأشارت إلى أن طهران تستعين بالمحققين لمعرفة مكان إقامة الأشخاص وهوياتهم، حيث قال محققون في FBI، إن مخابرات إيران حاولت اختطاف صحفية إيرانية أمريكية بارزة.

وأكدت “نيويورك تايمز” أن إيران استعانت بمحققين خاصين لمراقبة الصحفية مسيح علي نجاد.