«وصمة عار».. رونالدو يتحدث عن علاقته بـ مانشستر يونايتد

تحدث البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن الفترة الماضية داخل صفوف الشياطين الحمراء.

وقال رونالدو في تصريحات صحفية: «مُنذ رحيل سير أليكس فيرجسون لم يتطور شئ في النادي، لا شيء تغير، اعتبروني وصمة عار».

وواصل حديثه: «على الجمهور معرفة الحقيقة.. أريد الأفضل للنادي ولهذا السبب أتيت لمانشستر يونايتد، ولكن هنالك أمور في الداخل [الإدارة] لاتساعدنا على الوصول لأعلى مستوى مثل مانشستر سيتي، ليفربول وحتى أرسنال حاليًا».

ويعيش كريستيانو رونالدو فترة مضطربة مع مانشستر يونايتد بسبب الغياب عن التشكيل الأساسي للمدير الفني إريك تين هاج