السوق_السعودي يتراجع 150 نقطة

سجلت الأسهم السعودية تراجعاً ، مستهل تعاملات اليوم الاثنين، بنحو 150 نقطة.

وتراجعت اغلب قطاعات السوق، ليهبط مؤشر تاسي بضغط رئيسي من قطاع البنوك بشكل رئيسي ثم قطاعا المواد الاساسية والطاقة.

وهبط سعر سهم "مجموعة تداول" لليوم الثاني على التوالي بعد إعلان صندوق الاستثمارات العامة بيع حصة إضافية.

يتداول السوق السعودي دون مستوى 11100 نقطة بعد تراجع المؤشر العام 1.33 % أو ما يعادل نحو 150 نقطة.

كما تراجع سهما مصرف الراجحي وأرامكو السعودية بعد هبوطهما بنحو 1.3 و0.6 % على التوالي، فيما تصدر سهم شمس التراجعات بعد هبوطه 9 %،