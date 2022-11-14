تفويضات استئجار السيارات وتوصيل اللوحات وتصاريح البنادق.. خدمات جديدة لـ “#الداخلية” #عاجل

أشار الفريق محمد بن عبد الله البسامي مدير الأمن العام إلى تدشين خدمات جديدة، بمشاركة "سدايا" ممثلة في مركز معلومات الأمن الوطني، والمطابع، وشركة علم، وفريق أبشر.

وأوضح أن هذه الخدمات الرائدة تُضاف لخدمات وزارة الداخلية السابقة، وأنها جاءت في وقت مناسب؛ لتفويض الزائرين القادمين للمملكة لاستئجار السيارات، إضافةً إلى طباعة لوحات السيارات، وبدل الفاقد، ووضع الشعارات، وبدل التالف.

وبين أن الخدمات تشمل كذلك خدمات التصاريح "البنادق الهوائية - متطلبات القطع الصخري"، مؤكدًا توصيل إلى المنازل بشكل مباشر من خلال شركة "توصيل".