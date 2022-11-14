الإبل_السائبة تواصل حصد الأرواح وتنهي حياة مواطن اليوم

الوئام - فالح الدوسري - الأفلاج

لقي مواطن في العقد الثالث من العمر مصرعه، صباح اليوم الاثنين، إثر اصطدام مركبته بجمل سائب على طريق «الأفلاج – الأحمر»، جنوب منطقة الرياض.

الحادث المروري هو الثاني من نوعه الذي يشهده الطريق نفسه خلال أقل من أسبوع، بعد حادث تفحم 5 شباب لاصطدامهم بجمل، يوم الأربعاء الماضي.

وقال شهود عيان لـ (الوئام): «الشاب كان يقود سيارته صباحًا، فظهر له الجمل فجأة، ولم يتمكن من تفاديه واصطدم به، ما أدى إلى وفاة الشاب نتيجة لإصابته إصابات خطيرة».

وأضاف شهود العيان: «يعتبر هذا الطريق من أخطر الطرق، نظرًا لكثرة أحواش الإبل حوله، مّا يساعد على تسلل بعض الإبل إلى الطريق في غفلة من أصحابها».

ومع كثرة تلك الحوادث، طالب مواطنون بضرورة إبعاد أحواش الإبل من موقعها الحالي إلى موقع آخر، فضلاً عن إنارة بلدية الأفلاج للطريق المزدوج الذي انتهت من رصفه مؤخراً.

وأوضح المواطنون أن البلدية أنارت نصف الطريق وتركت النصف الآخر، منذ 3 سنوات كاملة، معتبرين ذلك تقصيراً من البلدية، ومطالبين بتدخل الجهات ذات العلاقة لمحاسبة المقصرين.