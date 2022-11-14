أول تعليق من #فهد_المولد عقب استبعاده من #كأس_العالم 

علق فهد المولد لاعب الشباب والمنتخب السعودي، على استبعاده من قائمة الأخضر النهائية المشاركة في نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022.

وقال المولد عبر حسابه الشخصي:” راضي بما كتبه الله لي، ودائما روحي وكل ما أملك مع شعار المملكة، ولا أرضى الضرر للدولة”.

تابع لاعب الشباب:" أتمنى التوفيق لزملائي في تحقيق الطموح بكأس العالم، وراضي بما كتبه الله لي".

كان الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، استبعد فهد المولد من القائمة النهائية، كإجراء احترازي خوفا من إيقافه بسبب المنشطات، ومنح الفرصة لنواف العابد للانضمام بدلا منه.

يذكر أن المنتخب السعودي يتواجد في كأس العالم بمجموعة تضم منتخبات، الأرجنتين، وبولندا، المكسيك.