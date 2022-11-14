ضبط 5 مخالفين لـ #نظام_البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 5 مخالفين لنظام البيئة، 4 مواطنين، ومقيمًا من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي 162 متنًا من الإبل، و 150 رأسًا من الأغنام، في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكداً أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام تصل إلى (200) ريال لكل رأس.

وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض، والشرقية و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.