بيان أمريكي أوروبي بريطاني يدعو لدعم مبادرة حبوب البحر الأسود

أصدر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اليوم بيانًا مشتركًا حول الأمن الغذائي العالمي.

وأوضح البيان - الذي نشرته الحكومة البريطانية اليوم - أن العالم يواجه تحديات غذائية وتغذوية حادة; حيث أن النزاع المستمر وتغير المناخ والآثار الدائمة التي تسببت بها جائحة كورونا كانت لها آثار مدمرة على أنظمة الغذاء المحلية والعالمية.

ودعا البيان جميع البلدان لإبداء دعمهم لمبادرة حبوب البحر الأسود، كما حث أطراف المبادرة إلى تمديد مدتها وتوسيع نطاق عملياتها لتلبية الطلب، مؤكدا في ذات الوقت دعمهم للجهود الأخرى التي تبذلها الأمم المتحدة لتسهيل الوصول إلى الغذاء والأسمدة في الأسواق العالمية.

وشدد الثلاثي على التزامهم وعزمهم على معالجة انعدام الأمن الغذائي، وعلى تلبية الاحتياجات الإنسانية، والحفاظ على حركة الأغذية والأسمدة، وتوفير التمويل الطارئ،وتحسين المرونة، وتسريع الانتقال إلى أنظمة غذائية مستدامة لمواجهة التحديات المستقبلية.