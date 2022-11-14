خالد_البلطان: استقبال #ولي_العهد للمنتخب مؤخرًا دليل على دعم القيادة للرياضة.. وأتمنى التوفيق للأخضر

ثمّن رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان دعم خادم الحرمين الشريفين، واهتمام ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم المشارك في كأس العالم قطر 2022، وتسخير جميع الإمكانات من أجل الظهور بالمظهر المشرف للمملكة في هذا التجمع الرياضي العالمي.