خالد_البلطان: استقبال #ولي_العهد للمنتخب مؤخرًا دليل على دعم القيادة للرياضة.. وأتمنى التوفيق للأخضر

ثمّن رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان دعم خادم الحرمين الشريفين، واهتمام ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم المشارك في كأس العالم قطر 2022، وتسخير جميع الإمكانات من أجل الظهور بالمظهر المشرف للمملكة في هذا التجمع الرياضي العالمي.
وقال رئيس نادي الشباب: "نقدّر ونثمّن هذا الدعم والاهتمام الكبير الذي تحظى به الرياضة والرياضيين السعوديين من لدن المقام الكريم وسمو ولي عهده راعي الرياضة الأول وعرّاب رؤية المملكة الطموحة 2030 التي رسمت خارطة طريق لتطوير العمل الرياضي والرياضة عمومـًا مـن أجل الوصول إلى منصات التتويج في جميع المحافل الرياضية العالمية".
وأضاف: "وما كان من استقبال سموه لبعثة المنتخب المشاركة في المونديال مؤخرًا إلا خير دليل على هذا الدعم والاهتمام"، معبرًا عن أمانيه التوفيق للمنتخب، وتحقيق نتائج إيجابية تلبي طموحات الجميع.