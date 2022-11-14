حفاظاً على صحتك النفسية.. مختص: لا تستغل أوقات الفراغ في العمل

وجه الدكتور عبد الحميد الحبيب، استشاري الطب النفسي، نصيحة مهمة للمواطنين بشأن أوقات الفراغ من أجل الحفاظ على صحتهم النفسية.

وقال الحبيب في مقابلة تلفزيونية عبر شاشة "روتانا خليجية": "لا تستغل أوقات الفراغ في العمل، ولا تسعى لمعرفة كل التفاصيل عنه حفاظاً على صحتك النفسية".

وأضاف الاستشاري النفسي: "لا تحاول استغلال أوقات الفراغ في العمل فهي تعد ممارسات غير صحيحة إذ حاول أثناء التجول البعد عن الهاتف وكذلك البعد عن العمل".

وتابع: "لا بد من ترك القيادات المتوسطة لكي تكسب المزيد من المهارات"، مشيرا إلى أنه لن يحدث شيء كبير في العمل وإذا حدث يمكن تداركها.

وأشار الحبيب إلى أن في الفترة الأخيرة أصبح تصوير نجاح المرأة من خلال "العمل والاستقلال" ونسيان نجاح "المرأة الأُم" فأصبحت الصورة معكوسة للإنجازات.