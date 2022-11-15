ولي_العهد يلتقي المدير العام لصندوق النقد الدولي

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا، اليوم، معالي المدير العام لصندوق النقد الدولي السيدة كريستالينا غورغييفا، وذلك على هامش انعقاد القمة.

وجرى خلال اللقاء، استعراض مجالات التنسيق بين المملكة والصندوق وتبادل الأراء حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، والوفد الرسمي للمدير العام لصندوق النقد الدولي.