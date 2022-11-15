استئصال #ورم نادر في حوض طفل دون بتر الطرف

نجح فريق طبي في استئصال ورم في حوض طفل دون الحاجة لبتر الطرف.

حالة في غاية التعقيد لطفل يبلغ من العمر 13 عاماً

وفي التفاصيل: تمكَّن فريق طبي في جراحة أورام العظام والأنسجة الضامة بالمدينة الطبية بجامعة الملك سعود ، من علاج حالة في غاية التعقيد لطفل يبلغ من العمر 13 عاماً بعد إصابته بورم غير حميد في منطقة الحوض.

الورم من الأورام النادرة والصعبة

وأوضح الدكتور معتز العقيّل استشاري جراحة العظام في كلية الطب،أن هذا الورم من الأورام النادرة والصعبة ‏.

عدة مراكز عالمية قررت بتر الطرف

وأوضح أنه كان مقرراً من عدة مراكز عالمية في الولايات المتحدة الأمريكية، بتر الطرف السفلي للطفل وذلك للتخلص من الورم.

وأشار إلى أن عائلة الطفل رفضوا ذلك وبعد أن عادوا إلى المملكة تم مراجعة المدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود وعرض التقارير ومناقشة الحالة في وحدة الأورام .

إنقاذ حياة المريض

وبعد دراسة الحالة بتعمّق طمأن الفريق الطبي عائلة الطفل بإمكانية إنقاذ حياة المريض والمحافظة على طرفه السفلي بالكامل.

وذكر الدكتور العقيّل أن العملية استغرقت قرابة 8 ساعات، وتم استئصال الورم بشكل كامل بحمد الله مع الإبقاء على الطرف وترميمه دون حدوث أي مضاعفات، ومن ثم تم نقل المريض إلى العناية المركزة دون حصول مضاعفات وهو يتماثل للشفاء بفضل الله تعالى .