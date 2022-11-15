اليمن: التصعيد الإيراني في تهريب الأسلحة لميلشيا الحوثي ينتهك بشكل سافر القوانين الدولية

قال معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، إن إعلان الأسطول الخامس الأمريكي اعتراض سفينة إيرانية على متنها 70 طن من كلورات الأمونيوم المستخدم في صناعة وقود الصواريخ، و100 طن من سماد اليوريا المتفجر، كانت في طريقها لمليشيا الحوثي، يؤكد تصعيد نظام طهران عمليات تهريب الأسلحة للمليشيا في انتهاك سافر للقوانين والقرارات الدولية.

وأضاف الإرياني إنه سبق وأن ضبطت البحرية الأمريكية وخفر السواحل اليمني منذ الانقلاب عددا من خلايا التهريب وشحنات الأسلحة والمواد المستخدمة في صناعة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، كانت في طريقها من إيران إلى مليشيا الحوثي الارهابية، دون أن يتخذ المجتمع الدولي أي إجراءات بحق النظام الإيراني.

وتابع: “لعب النظام الإيراني خلال السنوات الماضية دورا رئيسيا في تقويض جهود التهدئة وإطالة أمد الحرب في اليمن، واستخدم مليشيا الحوثي أداة لتنفيذ سياسته التدميرية من استهداف دول الجوار وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، وتهديد أمن الطاقة وحركة الملاحة العالمية في البحر الأحمر وباب المندب”.

وأكد أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مطالبين بالقيام بمسئولياتهم القانونية في وقف ممارسات النظام الإيراني ومليشياته الحوثية في اليمن التي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، ومحاسبته على انتهاكاته السافرة لقرار مجلس الأمن 2216 والقوانين والمواثيق الدولية.