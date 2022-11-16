ناديان سعوديان يخططان لخطف بوسكيتس مجانا الصيف المقبل

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء، عن وجود اهتمام من ناديين سعوديين، للتعاقد مع الإسبانى سيرجيو بوسكيتس نجم نادى برشلونة، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بشكل مجاني.

وأكدت صحيفة "سبورت" الكتالونية، نقلا عن الإعلامي التركي، إكرام كونور، أن هناك ناديين سعوديين بدورى المحترفين يراقبان موقف بوسكيتس خلال الموسم الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن بوسكيتس الذي ينتهي عقده مع برشلونة بنهاية الموسم الجارى، يخطط لمواصلة مسيرته فى أمريكاحال رحيله من برشلونة، حيث إنه يملك عرضا من لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، وصرح اللاعب سابقا أنه لم يتخذ قراره، ولم يحسم مستقبله بعد مع برشلونة.

وشارك بوسكيتس الموسم الجاري مع فريقه في 12 مبارة، ولم يسجل أي أهداف، وصنع هدفا واحدا.