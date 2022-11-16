الاحتلال يصادق على إقامة “#طريق_الأنفاق” لتكثيف ضم #الأراضي_الفلسطينية

صادق الاحتلال الإسرائيلي على إقامة ما يطلق عليه "طريق الأنفاق" لربط مستوطنات القدس والخليل وبيت لحم مع بعضها، في خطوة لتكريس الاستيطان وتكثيف عمليات الضم للأراضي الفلسطينية.

وأفاد المختص بملف الاستيطان في القدس فخري أبو ذياب في تصريح صحفي أن الهدف من إقامة "طريق الأنفاق" هو لضم مستوطنة غوش عتسيون في أطراف مدينة بيت لحم للقدس والاستيلاء على كل الأراضي الفلسطينية التي تقع في المنطقة التي سيتم فيها توسعة، مؤكداً أن هذا المخطط يُعد من أضخم المخططات الاستيطانية والذي يشمل إقامة شبكة من الطرق والأنفاق، والاستيلاء على آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين في الضفة والقدس وحرمانهم منها.