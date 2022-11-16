رونالدو لإدارة اليونايتد: عندما تقيل سولشاير عليك بالتعاقد مع مدرب كبير

نشر الإعلامي الإنجليزي بيرس مورجان حواره الحصري مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والتي يتحدث فيها عن العديد من الأمور التي حدثت خلال الأشهر الماضية.

وقال رونالدو "أنا أحب أولي جونر سولشاير، أعتقد أنه كان شخصًا متميزًا، لأن ما احتفظ به في قلبي هو قلب الأشخاص، وأولي بالنسبة لي هو شخص رفيع المستوى، من الصعب تولي الدور بعد السير أليكس فيرجسون، لكنني أعتقد أنه قام بعمل جيد، هو بحاجة إلى مزيد من الوقت، لكنني لا أشك أبدًا في أنه سيصبح مدربًا جيدًا في المستقبل، كانت تجربة جيدة، كنت سعيدًا جدًا بالعمل معه حتى لفترة قصيرة".

وواصل بالحديث عن رالف رانجنيك "بالطبع، أنا أحترمه، كان علينا أن نناديه بـ"الرئيس" لأنه تولى الوظيفة، في النهاية، في أعماقي، لم أره كرئيس لأنتي رأيت بعض النقاط التي لم أوافق عليها مطلقًا، أنا أحترم أي مدرب، وكل نهج مختلف، وآراء مختلفة، وعقلية مختلفة، لكن نوعًا من النقاط لا أتفق معها".

وتابع"لقد كنت دائمًا إلى جانب أفضل المدربين في العالم: زيدان، أنشيلوتي، مورينيو، فرناندو سانتوس، أليجري، لذلك لدي نوع من الخبرة لأنني أتعلم منهم، عندما ترى بعض المدربين قادمون، فإنهم يريدون الثورة في كرة القدم، لا أتفق معهم، لدي رأيي، يوافقون أو لا يوافقون، لكن هذا جزء من العمل لأنه في نهاية اليوم، أنا في ناد يجب أن يفوز".

وأكمل "عندما تقيل سولشاير، يجب عليك إحضار مدير كبير وليس مديرًا رياضيًا".