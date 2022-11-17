الصناعات_العسكرية تستعرض أبرز مساهمتها في دعم #توطين القدرات البحرية

استعرضت الهيئة العامة للصناعات العسكرية ، أبرز مساهماتها في دعم توطين القدرات البحرية في المملكة العربية السعودية.

ورصدت الصناعات العسكرية عبر انفوجرافيك على تويتر ، اليوم الخميس ، أبرز مساهمتها والتي جاءت كالتالي:

برنامج توطين الزوارق الاعتراضية السريعة لصالح القوات البحرية الملكية السعودية بالتعاون مع شركة (CMN) الفرنسية وشركة الزامل البحرية.

برنامج توطين عقد المساندة الفنية والامدادية لسفن جلالة الملك والزوارق مع شركة نافال جروب العربية المحدودة .

تمكين شركة الشرق الأوسط البحرية الصيانة من امتلاك حقوق تصميم الزوارق الاعتراضية لأربع فئات من الوسائط البحرية وملحقاتها وتوطينها في المملكة.

تمكين شركة SAM من توطين نظام إدارة المعركة الوطني (حزم HATEM) والذي تمتلك حقوقه المملكة العربية السعودية.

تعمل الهيئة بشكل تكاملي ومشترك مع الجهات ذات العلاقة لتطوير استراتيجية الصناعات البحرية في المملكة بهدف تعظيم أثرها محلياً وعالمياً.