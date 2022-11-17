تقارير.. شاكيرا تعتذر عن حفل كأس العالم 2022

اعتذرت الفنانة العالمية شاكيرا عن حفل كأس العالم والذي كان من المفترض أن تحيه مع انطلاق كأس العالم فى دولة قطر.

وتناقلت العديد من الصحف العالمية والبرامج التلفزيونية خبر اعتذار شاكيرا عن حفل كأس العالم قبل انطلاقه بايام قليلة، لأسباب شخصية على أن تقدم ميريام فارس فقرة غنائية بديلة ضمن فعاليات انطلاق كأس العالم.

وأفادت صحيفة مترو الإنجليزية مؤخرا بأن المغنية الكولومبية شاكيرا، ستنتقل إلى مدينة ميامي الأمريكية مع طفليها بعد التوصل إلى اتفاق مع شريكها جيرارد بيكيه نجم فريق برشلونة الإسباني السابق إلى اتفاق حضانة بعد انفصالهما في يونيو الماضي.