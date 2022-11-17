مشعل_الحارثي.. قصة شاب دخل مستشفى لشعوره بصداع فخرج منه مشلول الأطراف

دخل المواطن مشعل الحارثي أحد المستشفيات لشعوره بصداع؛ فخرج منه مشلول الأطراف.

قصة مؤثرة وكارثية رواها المواطن والتي بدأت بسبب خطأ في التشخيص داخل مستشفى بيشة.

وحل مشعل الحارثي ضيفا ببرنامج يا هلا على قناة "روتانا خليجية" وتحدث عن معاناته، مؤكدا أنه دخل المستشفى لشعوره بصداع؛ فخرج منه مشلول الأطراف.

وقال: "شعرت بصداع شديد فذهبت لمستشفى بيشة حتى أحصل على العلاج وتم التشخيص بالالتهاب السحائي وتم أخذ عينة وبعد فترة فوجئت بهم يخبروني بضياعها".

وأضاف: "بقيت أكثر من ٦٠ يوما منوما بالمستشفى لكن بلا تحسن ثم طلعوني، وفي ثاني يوم تعبت وبدأت أفقد القدرة على الحركة".

وتابع: "بعد أيام من المعاناة فقدت الحركة فذهبت إلى مستشفى آخر وأخبروني يوجود تكتل بكتيري على الحبل الشوكي، وكنت طوال الفترة الماضية أحصل على علاج خاطئ".

وطالب بالعلاج قائلا: "أحتاج علاج، وأطالب بمحاسبة المسؤول عن وضعي الصحي"، مشيرا إلى أنه قدم شكوى لإدارة الالتزام بالشؤون الصحية ببيشة والرد كان يأتيه بأن الموظف المسؤول عن الشكوى في إجازة".