فيديو.. متظاهرون إيرانيون يُشعلون النار في منزل “#الخميني” #عاجل

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يظهر قيام المتظاهرين الإيرانيين بإشعال النيران في منزل مؤسس الثورة الإيرانية " آية الله على الخميني".

و تظهر اللقطات التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي أجزاء من منزل الخميني، وهي مشتعلة بشكل كبير، خاصة عند أطرافه، فيما غابت عناصر الأمن عن حماية منزل رمز الثورة الإيرانية التي أندلعت عام 1989.

يشار إلى أن الاحتجاجات ظهرت في أعقاب وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا في 16 سبتمبر بعدما تم اعتقالها بزعم عدم ارتداء الحجاب.