وزارة العدل الأمريكية تحقق في قضية الملفات السرية الخاصة بدونالد #ترامب

عيّنت وزارة العدل الأمريكية محققًا خاصًا لتولي قضية الملفات السرية الخاصة بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن لديها أدلة على إخفاء وثائق سرية عن مكتب التحقيقات الاتحادي عندما حاول استعادتها في يونيو من عقار للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في فلوريدا في يونيو، ما دفع المكتب لإجراء تفتيش غير مسبوق لمنزله.

وفي وثائق مقدمة للمحكمة من 54 صفحة، قدم الادعاء، أدلته على عرقلة سير العدالة، متهما مساعدين لترامب علنا للمرة الأولى بأنهما أكدا زورا في يونيو إعادة الرئيس السابق جميع السجلات الحكومية، التي كان قد خزنها في منزله بعد مغادرة البيت الأبيض في يناير 2021.