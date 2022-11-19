بنزيما يغادر مران فرنسا ويثير القلق بشأن مشاركته في المونديال

أثار النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني، القلق بشأن مشاركته مع الديوك الفرنسية في مونديال قطر 2022، وذلك بعد خروجه مصابا من تدريبات اليوم استعدادا لمباراة أستراليا.

ووفقا لشبكة RMC الفرنسية، فإن بنزيما شارك في المران الجماعي لمنتخب فرنسا على ملعب "جاسم بن حمد" اليوم.

وأفادت الشبكة أن بنزيما غادر المران قبل نهايته بعدما تعرض للإصابة.

ولم يتم الكشف بعد عن تفاصيل الإصابة، إلا أن اللاعب قد لا يكون جاهزا لخوض أولى مباريات منتخب فرنسا في البطولة.

وكان بنزيما انضم إلى معسكر منتخب فرنسا في وقت سابق رغم عدم اكتمال جاهزيته، حيث غاب عن مباريات فريقه ريال مدريد الأخيرة.

ويستهل منتخب فرنسا مبارياته في المجموعة الرابعة التي تضم أستراليا وتونس والدانمارك، بمواجهة الفريق الأسترالي يوم الثلاثاء المقبل.