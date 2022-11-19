الهلال يفوز بـ18 هدفًا والنصر ينتصر برباعية في دوري السيدات السعودي

اختتمت مباريات الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري السعودي الممتاز للسيدات، بثلاث مواجهات، حيث لعب الشعلة الشرقية أمام النصر، وسما ضد الهلال، والشباب مع الأهلي.

حقق فريق سيدات نادي النصر الفوز على مضيفه شعلة الشرقية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على استاد الأمير فهد بن سلمان في نادي النهضة.

ونجح فريق سيدات الهلال في تحقيق انتصار عريض بنتيجة 18-0 على سما، في الملعب الرديف باستاد الأمير فيصل بن فهد "الملز" مساء اليوم.

وشهدت مباراة الهلال تسجيل اللاعبة العراقية شوخان صالحي 15 هدفًا في مرمى سما، لتقود الزعيم لتحقيق الانتصار.

بينما استطاع سيدات الشباب تحقيق الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، في صالة الملك عبد الله الرياضية، في ختام مباريات اليوم السبت.

وبعد انتهاء الجولة الخامسة، ظل النصر في صدارة الدوري رصيد 10 نقاط، متساويًا مع الهلال واليمامة، بينما يأتي الشباب والاتحاد بالمركزين الرابع والخامس بـ4 نقاط، ثم الأهلي سادسًا بـ3 نقاط، والشعلة الشرقية سابعًا بنقطة واحدة، ويبقى سما بالمركز الأخير بلا نقاط.