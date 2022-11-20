بعد قرابة العامين من الحظر.. “#ماسك” يُعيد تفعيل حساب “#ترامب” على “#تويتر”

أوفى مالك شركة "تويتر" أيلون ماسك بوعده، حيث أعلن إعادة حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم الأحد على موقع"تويتر".

وجاء حظر حساب "ترامب" على "تويتر"، إثر اجتياح عدد من أنصاره مبنى الكونجرس الأميركي في 6 يناير 2021.

وكتب ماسك على حسابه الخاص في تويتر: "الجمهور قال كلمته. ترامب سيعود"، وذلك بعد النتيجة الإيجابية لاستطلاع أطلقه ماسك من أجل اتّخاذ قرار بشأن إعادة تفعيل حساب الرئيس الأمريكي السابق، وأيّدت غالبيّة مستخدمي تويتر عودة ترامب إلى المنصّة.

وجاءت نتيجة الاستفتاء الذي أطلقه ماسك، لصالح ترامب بنسبة طفيفة، بموافقة 51.8 في المائة، مقابل رفض 48.2 في المائة. وشارك في الاستفتاء نحو 15 مليونا من مستخدمي تويتر.