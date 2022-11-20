زوجة تهدي “ضرتها” عمارة سكنية في #تبوك إرضاءً لها.. لهذا السبب #عاجل

عوض العطوي- الوئام:

فاجأت زوجة زوجها بإهداء "ضرتها" عمارة سكنية بمنطقة تبوك، من أجل إرضائها بعدما أصر الزوج على عدم إعلان زواجه الثاني، تقديراً لها.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "الوئام" فقد أقدم شاب على الزواج للمرة الثانية من فتاة بالمنطقة الغربية، مشترطاً أن يقتصر حفل الزفاف على الأقارب فقط، وفي سرية تامة احتراماً لمشاعر زوجته الأولى.

وعلى الرغم من ذلك ، فقد تفاجأ الشاب بأن زوجته الأولى قد وصلت إلى منطقة تبوك ،وذلك بعد مرور 6 أشهر على زواجه، وأنها ترغب في مقابلة زوجته الثانية مبديةً استعدادها لإرضائها ، وإعلان الزواج فرفض الزوج في بداية الأمر.

ومع إلحاح زوجته الأولى وافق الشاب ، بعدما وعدته بأن هناك مفاجئة تنتظرها فوافق على زيارتها لزوجته الثانية لتقدم لها عمارة حديثة بتبوك وتنقل باسمها مباشرة اذا وافقت على إعلان الزواج فقبلت دون تردد وباركت لهما ، حيث أعربت عن سعادتها الغامرة بزواجهما .