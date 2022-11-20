إصابة جندي وفردي شرطة أتراك في هجوم صاروخي على الحدود مع سوريا #عاجل

أُصيب جندي تركي وفردا شرطة آخرين، خلال هجوم صاروخي على إقليم كيليس قرب سوريا، وفق ما أفادت به وكالة أنباء الأناضول التركية في نبأ عاجل منذ قليل.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم، شنّ قواتها عملية «المخلب-السيف» الجوية في شمال العراق وسوريا، معتبرة أن هذه المناطق «يستخدمها إرهابيون كقواعد لهم».

وأفادت الوزارة في بيان بأن العملية أطلقت وفقا لحقوق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، بهدف «التخلص من الهجمات الإرهابية في شمال العراق وسوريا، وضمان سلامة الحدود، والقضاء على الإرهاب في منبعه».

واعتبرت أن «الضربات استهدفت قواعد حزب العمال الكردستاني وميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية السورية» التي تقول تركيا إنها جناح لحزب العمال الكردستاني.