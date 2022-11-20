النائب_العام يدشن وحدة شؤون #الطفل ويؤكد توفير الحماية العدلية للطفل من أولويات النيابة العامة

دشن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم "وحدة شؤون الطفل" والتي تهدف إلى تمكين الطفل من الحصول على كافة حقوقه التي كفلها له النظام ومراعاة مصلحته الفضلى، وحوكمة وتنظيم تطبيق الإجراءات النظامية في القضايا التي يكون الطفل أحد ضحاياها والتحقق من الإجراءات الاجتماعية والرعائية التي تمت، بالاشتراك والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتوفير بيئة اجتماعية آمنة له.

يأتي هذا التدشين بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل, الموافق ٢٠ نوفمبر من كل عام، ضمن فعالية خاصة احتفت فيها النيابة العامة بالطفل عبر ورشة عمل بعنوان"حماية حقوق الطفل" شارك فيها العديد من المتحدثين من الجهات الحكومية والمنظمات غير الربحية.

وبدأت الورشة بكلمة لمعالي النائب العام نوه فيها إلى ما يوليه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله - من اهتمام بالغ بحماية المجتمع والحفاظ على استقراره وأمنه من خلال تمكين الأسرة ودعمها بعوامل الاستقرار والنجاح باعتبارها نواة المجتمع.

وأضاف معاليه :"وضعت هذه البلاد المباركة نصب عينها التصدي لكل ما من شأنه المساس باستقرار الأسرة وإيقاف الضرر على أفرادها، وأولت اهتمامها البالغ بكل ما يعنى بحماية الطفل من مختلف أنواع الإيذاء والإهمال والتمييز والاستغلال وتوفير البيئة الآمنة والسليمة للطفل لتمكينه من تنمية مهاراته وقدراته، ولم تقف جهود المملكة على ذلك بل تسعى عبر رؤية المملكة 2030 إلى توفير كل ما يسهم في استقرار الأسرة ورفاهيتها عن طريق تحقيق مناخ آمن ومجتمع سليم لها.

وأعلن معاليه في كلمته عن تدشين "وحدة شؤون الطفل"، والتي تتبع لنيابة الأسرة والأحداث.

واختتم كلمته بالتأكيد على التزام النيابة العامة بالمحافظة على كيان الأسرة واستقرارها وحماية الطفولة وتوفير بيئة آمنة لها، وتقديم كافة الخبرات والدعم لكل مايؤدي إلى حماية الطفل واستقراره.

وتضمنت الورشة عدة محاور أساسية في حماية الطفل حيث تحدث عضو مجلس هيئة حقوق الانسان د. ناصر بن محمد المهيزع عن الهيئة ودورها في حماية الطفل، وتطرق المستشار القانوني في وزارة التعليم د. عبدالرحمن بن حسان العنبري والمستشارة في الإدارة العامة للطفولة المبكرة د. هيفاء حسن الجبرين عن التوجيه الطلابي المدرسي في توجيه الطفل، فيما تطرق المستشار القانوني في الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أ. جبر الشايقي عن دور الهيئة في التوعية بحقوق الطفل، وتحدث فضيلة رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالدمام د. عبدالسلام بن عبدالله الغامدي عن حقوق الطفل في نظام الأحوال الشخصية، وتحدث المدير العام للحماية من العنف الأسوي وحماية الطفل د. مرام بنت موسى الحربي عن آلية التعامل مع بلاغات العنف ضد الأطفال، وتطرق المدير التنفيدي لبرنامج الأمان الأسري د. ماجد العيسى عن جهود البرنامج تجاه الطفل، واختتمت الورشة بإجراءات التحقيق في قضايا العنف ضد الأطفال ألقاها الشيخ وليد بن عبدالله الحسن

رئيس نيابة الأسرة والأحدث بالنيابة العامة والمشرف على وحدة شؤون الطفل.

من جهة أخرى أقامت النيابة العامة مع عدد من الجهات ذات العلاقة فعالية اجتماعية للأطفال بعنوان "قادة المستقبل" شارك فيها عدد من الأطفال.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن المهام والمسؤوليات الاجتماعية للنيابة العامة, بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة للتوعية بالأنظمة والحقوق المكفولة في المملكة وتطوير آليات التعاون المشترك بما يحقق العدالة الناجزة.

*النائب العام يدشن وحدة شؤون الطفل ويؤكد توفير الحماية العدلية للطفل من أولويات النيابة العامة*

دشن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم "وحدة شؤون الطفل" والتي تهدف إلى تمكين الطفل من الحصول على كافة حقوقه التي كفلها له النظام ومراعاة مصلحته الفضلى، وحوكمة وتنظيم تطبيق الإجراءات النظامية في القضايا التي يكون الطفل أحد ضحاياها والتحقق من الإجراءات الاجتماعية والرعائية التي تمت، بالاشتراك والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتوفير بيئة اجتماعية آمنة له.

يأتي هذا التدشين بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل, الموافق ٢٠ نوفمبر من كل عام، ضمن فعالية خاصة احتفت فيها النيابة العامة بالطفل عبر ورشة عمل بعنوان"حماية حقوق الطفل" شارك فيها العديد من المتحدثين من الجهات الحكومية والمنظمات غير الربحية.

وبدأت الورشة بكلمة لمعالي النائب العام نوه فيها إلى ما يوليه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله - من اهتمام بالغ بحماية المجتمع والحفاظ على استقراره وأمنه من خلال تمكين الأسرة ودعمها بعوامل الاستقرار والنجاح باعتبارها نواة المجتمع.

وأضاف معاليه :"وضعت هذه البلاد المباركة نصب عينها التصدي لكل ما من شأنه المساس باستقرار الأسرة وإيقاف الضرر على أفرادها، وأولت اهتمامها البالغ بكل ما يعنى بحماية الطفل من مختلف أنواع الإيذاء والإهمال والتمييز والاستغلال وتوفير البيئة الآمنة والسليمة للطفل لتمكينه من تنمية مهاراته وقدراته، ولم تقف جهود المملكة على ذلك بل تسعى عبر رؤية المملكة 2030 إلى توفير كل ما يسهم في استقرار الأسرة ورفاهيتها عن طريق تحقيق مناخ آمن ومجتمع سليم لها.

وأعلن معاليه في كلمته عن تدشين "وحدة شؤون الطفل"، والتي تتبع لنيابة الأسرة والأحداث.

واختتم كلمته بالتأكيد على التزام النيابة العامة بالمحافظة على كيان الأسرة واستقرارها وحماية الطفولة وتوفير بيئة آمنة لها، وتقديم كافة الخبرات والدعم لكل مايؤدي إلى حماية الطفل واستقراره.

وتضمنت الورشة عدة محاور أساسية في حماية الطفل حيث تحدث عضو مجلس هيئة حقوق الانسان د. ناصر بن محمد المهيزع عن الهيئة ودورها في حماية الطفل، وتطرق المستشار القانوني في وزارة التعليم د. عبدالرحمن بن حسان العنبري والمستشارة في الإدارة العامة للطفولة المبكرة د. هيفاء حسن الجبرين عن التوجيه الطلابي المدرسي في توجيه الطفل، فيما تطرق المستشار القانوني في الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أ. جبر الشايقي عن دور الهيئة في التوعية بحقوق الطفل، وتحدث فضيلة رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالدمام د. عبدالسلام بن عبدالله الغامدي عن حقوق الطفل في نظام الأحوال الشخصية، وتحدث المدير العام للحماية من العنف الأسوي وحماية الطفل د. مرام بنت موسى الحربي عن آلية التعامل مع بلاغات العنف ضد الأطفال، وتطرق المدير التنفيدي لبرنامج الأمان الأسري د. ماجد العيسى عن جهود البرنامج تجاه الطفل، واختتمت الورشة بإجراءات التحقيق في قضايا العنف ضد الأطفال ألقاها الشيخ وليد بن عبدالله الحسن

رئيس نيابة الأسرة والأحدث بالنيابة العامة والمشرف على وحدة شؤون الطفل.

من جهة أخرى أقامت النيابة العامة مع عدد من الجهات ذات العلاقة فعالية اجتماعية للأطفال بعنوان "قادة المستقبل" شارك فيها عدد من الأطفال.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن المهام والمسؤوليات الاجتماعية للنيابة العامة, بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة للتوعية بالأنظمة والحقوق المكفولة في المملكة وتطوير آليات التعاون المشترك بما يحقق العدالة الناجزة.