دولة في #الناتو تستفز #روسيا بصواريخ #الباتريوت #عاجل

ناقشت ألمانيا مع بولندا إنشاء «شرطة جوية» ونشر نظام الدفاع الصاروخي باتريوت، وسط تصاعد التوتر حالياً بين أوكرانيا وبولندا ودول حلف «الناتو» من جهة، وروسيا من جهة أخرى.

ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الإثنين، أن برلين ناقشت مع بولندا إنشاء «شرطة جوية»، إلى جانب مناقشة نشر نظام الدفاع الصاروخي «باتريوت».

وأعلن وزير الدفاع البولندى، ماريوش بلاشاك، قبول بلاده لعرض ألمانيا، الذي يتضمن إرسال أنظمة صواريخ «باتريوت» الدفاعية لمساعدتها فى تأمين مجالها الجوي.

وقال «بلاشاك» الذي يتولى منصب نائب رئيس الوزراء أيضاً، حسبما نقل «راديو بولندا»: «لقد قبلت بارتياح اقتراح وزيرة الدفاع الألمانية بنشر قاذفات صواريخ باتريوت إضافية فى بلادنا».

وأضاف أنه سيقترح خلال محادثات هاتفية مع الجانب الألماني، اليوم، وضع النظام الصاروخي على الحدود مع أوكرانيا.

ووقع صاروخ روسي الصنع في بولندا الأسبوع الماضي، ووجهت أوكرانيا الاتهام إلى روسيا، لكن الأخيرة نفت ذلك، قبل أن ترجح واشنطن وحلف شمال الأطلسي أن يكون الصاروخ أطلق من الأراضي الأوكرانية.