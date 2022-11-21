تفشي #كورونا في #الصين.. #بكين تشديد قيود دخول المسافرين .. والمستثمرون يتوجهون إلى #الدولار كملاذ آمن

قررت العاصمة الصينية بكين تشديد قيود دخول المسافرين إليها في محاولة من جانبها لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

ارتفاع الدولار

وبدأ الدولار الأسبوع الحالي، على ارتفاع وسط تراجع شهية المخاطرة، بعد الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض المدن الصينية، ما دفع المسؤولين إلى تشديد الإجراءات.

وصعد الدولار بقوة، مقابل العملات الرئيسية، اليوم الاثنين، في الوقت الذي انخفض فيه اليوان الصيني مع تدهور المعنويات جراء ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

إصابات كورونا في الصين

وسجلت العاصمة الصينية بكين، حالتي وفاة في 20 نوفمبر، في الوقت الذي حثت فيه المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان في المدينة الناس على التزام منازلهم، اليوم الاثنين، مع ارتفاع الإصابات بـ"كوفيد-19".

وألقت الإصابات المتزايدة والوفيات الجديدة بظلال من الشك على آمال تخفيف القيود الصارمة التي تخنق الاقتصاد.

اليوان الصيني

وسجل اليوان الصيني في التعاملات الداخلية 7.1451 للدولار، وهبط إلى 7.1708، وهو أضعف مستوى له منذ 11 نوفمبر.

مؤشر الدولار

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية، 0.412% إلى 107.33، اليوم الاثنين، مسجلا أعلى مستوى له منذ 11 نوفمبر، وفقا لـ"رويترز".

كما ارتفع المؤشر 0.5% الأسبوع الماضي محققا أكبر مكاسب أسبوعية له منذ شهر مع تدفق المستثمرين على عملة الملاذ الآمن.

وعلى الرغم من المكاسب التي حققها، اليوم الاثنين، لا يزال المؤشر في طريقه لتسجيل أسوأ أداء شهري له منذ يوليو تموز 2020.

الدولار مقابل العملات الأخرى

وانخفض اليورو 0.46% ليصل إلى 1.0277 دولار، متجها نحو تسجيل سلسلة من الخسائر على مدى ثلاثة أيام قرب أدنى مستوى له منذ 14 نوفمبر، في حين سجل الجنيه الإسترليني في آخر تعاملات 1.1831 دولار بانخفاض 0.47% خلال اليوم.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.49% مقابل الدولار إلى 0.664 دولار.

وظلت العملات المشفرة تحت الضغط مع انخفاض بيتكوين 0.63% إلى 16153.00 دولار.

وفي سياق متصل؛ أغلقت الصين مركزًا رئيسيًا للنقل في الجنوب، حيث تكافح مع أكبر تفشٍ لفيروس كوفيد على مستوى البلاد منذ أبريل.

الأسواق الآسيوية

وقد تراجعت الأسواق الآسيوية وأسعار النفط يوم الاثنين مع قلق المستثمرين بشأن احتمالية إعادة تشديد الصين لقواعد كوفيد.

وفرضت مدينة قوانغتشو ، إحدى أكبر مدن الصين التي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 19 مليون نسمة، إغلاقًا لمدة خمسة أيام في منطقة باييون، التي تضم أحد أكثر المطارات ازدحامًا في البلاد.