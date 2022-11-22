أسعار #الذهب تعوّض بعض خسائرها مع توقف صعود #الدولار

صعدت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار.

سعر الذهب في المعاملات الفورية

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليسجل 1745.13 دولار للأونصة .

العقود الآجلة للذهب

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة، الساعة 04:33 بتوقيت غرينتش بنسبة 0.4% لتسجل 1746 دولارا، وفقا لـ"رويترز".

أسعار الفضة في العقود الفورية

وصعدت أسعار الفضة في العقود الفورية بنسبة 1.4% لتسجل 21.14 دولار للأونصة، وشملت الارتفاعات سعر البلاتين بنسبة 1.4% لتسجل 995.63 دولار، كما زاد البلاديوم بنحو 0.7% لتسجل 1878 دولارا.

حركة الدولار

وتوقف صعود الدولار، اليوم الثلاثاء، مما جعل الذهب أرخص للمشترين خارج الولايات المتحدة.

وعوض الذهب بعض خسائر الجلسة السابقة، عندما فضل المستثمرون شراء الدولار كملاذ آمن وسط قيود جديدة لمكافحة "كوفيد-19" في الصين.

ومن المقرر صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، حيث يراهن معظم المتعاملين على رفع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في ديسمبر.