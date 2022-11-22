سيناتور روسي يتهم إدارة “#بايدن” بمحاولة تدمير #الاتحاد_الأوروبي عبر #أوكرانيا

وجهت سيناتور روسي عن جزيرة القرم اتهامات للإدارة الأمريكية ، معتبرة أنها لمستفيد الأكبر من الحرب في أوكرانيا.

وقالت السيناتور ، أولجا كوفيتيدي، إن الأعمال القتالية في أوكرانيا هي فقط جزء من مخطط الولايات المتحدة لتدمير الاتحاد الأوروبي والسيطرة على اقتصاده.

وأضافت كوفيتيدي في تصريح لوكالة "نوفوستي" أنه بالإضافة إلى إلزام الولايات المتحدة بالامتناع عن شراء موارد الطاقة الروسية، وإجبار واشنطن للدول الأوروبية على شراء الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، فإن قانون خفض التضخم الأمريكي يهدف أيضا إلى السيطرة على أوروبا.

وأوضحت أنه نتيجة لهذا القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من الأول من يناير المقبل، فإن الشركات الكبيرة ستجد نفسها مضطرة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي ونقل إنتاجها من دول الاتحاد إلى الولايات المتحدة.