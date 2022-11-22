واشنطن: «مصيدة» سعودية أمريكية للقضاء على المسيرات الإيرانية

شدد الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، على التزام بلاده بتعميق التعاون والتنسيق مع جميع شركائها في المنطقة، لمكافحة التهديد الحوثي الإيراني المشترك المتمثل في مهاجمة المملكة العربية السعودية بالطائرات المسيّرة دون طيّار.

وكشف «كوريلا» في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»، اليوم، عن العمل على إقامة «مصيدة» أمريكية سعودية مبتكرة للقضاء على الطائرات المسيّرة دون طيار.

وأوضح قائد القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك يتضمن تطوير مركز لتجريب مبادرات مبتكرة لمكافحة هذه الطائرات، بالتعاون مع الشركاء في المنطقة.

وأضاف: «سنواصل عمليات مكافحة التهريب مع القوات البحرية الملكية السعودية، لوقف شحن الذخائر التقليدية المتطورة عن طريق البحر لدعم عمليات الحوثيين».

وكشف عن النجاح في منع دخول المواد المتفجرة إلى المنطقة من إيران مؤخراً، متابعاً: «في الثامن من نوفمبر الجاري، اعترضت قواتنا مركباً شراعياً بلا جنسية في خليج عمان، مصدره إيران، لتهريب كمية هائلة من المواد المتفجرة إلى اليمن، بما في ذلك 360 ألف رطل من سماد (اليوريا) الذي يستخدم في المتفجرات، و(كلورات الأمونيوم) الذي يستخدم وقوداً للصواريخ الباليستية».

ووصف القوات المسلحة السعودية بأنها من بين أكثر شركاء القيادة المركزية الأمريكية موثوقية وقدرة»، مضيفاً: «تعاوننا العسكري أمر بالغ الأهمية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل أنه تعاون استراتيجي يخدم كل الشرق الأوسط بأسره».

وشدد على أن إيران تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين بشكل عام، والمنطقة بشكل خاص، وتعتبر اللاعب الأساسي المزعزع للاستقرار في جميع أنحاء المنطقة، متابعاً: «ما زلنا نرى إيران على أنها أكبر تهديد للأمن والاستقرار الإقليميين».