المكسيك يتعادل أمام بولندا ويمنح السعودية صدارة المجموعة الثالثة

تعادل المنتخب المكسيكي، سلبيا أمام نظيره البولندي، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم على ستاد 974، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم.

تبادل المنتخبان السيطرة على مجريات المباراة في منطقة وسط الملعب، لكن فشل كلاهما في التسجيل وهز شباك الآخر، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بينهما.

أهدر روبيرت ليفاندوفسكي ركلة جزاء في شوط اللقاء الثاني، تصدى لها حارس مرمى المنتخب المكسيكي، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وبتلك النتيجة، يحتل الأخضر السعودي صدارة المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم برصيد 3 نقاط، عقب الفوز مساء اليوم أمام الأرجنتين، بينما تواجد منتخب بولندا بالمركز الثاني، متقاسما نفس الرصيد من النقاط مع المنتخب المكسيكي.

ويتواجد المنتخب المكسيكي، في المجموعة الثالثة لكأس العالم، رفقة منتخبات السعودية والأرجنتين وبولندا.