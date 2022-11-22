فيديو.. طلاب كلية الملك خالد العسكرية يحتفلون مع قادتهم بهزيمة “التانغو”

وفرت كلية الملك خالد العسكرية بالحرس الوطني، شاشة عملاقة لتمكين طلاب الكلية وقادتهم من متابعة المباراة الافتتاحية للمجموعة الحديدية بين السعودية والأرجنتين المرشح الأكبر لخطف كأس العالم 2022 بدولة قطر.

واحتفل الطلاب مع منسوبي الكلية بأهداف الصقور الخضر والفوز التاريخي على "التانغو"، وعاشوا لحظات عصيبة أسوة بالجمهورالسعودي ومحبي المملكة بعد أن امتدت المباراة لأكثر من 100 دقيقة ليحتفلوا أخيراً بالفوز وصدارة المجموعة.