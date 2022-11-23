“أبشروا بالخير”.. خبير #طقس يتوقع هطول #أمطار وسيول في 5 مناطق

توقع باحث في الطقس والمناخ هطول أمطار وسيول على 5 مناطق في المملكة.

أمطار غزيرة

وقال عبدالعزيز الحصيني، حسابه في “تويتر”، إن اجزاء من مكة والمدينة ستشهد هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة .

سيول على هذه المناطق

وتوقع الحصيني:“هناك فرصة سيول تمتد على الشمالية وحائل والجوف وتبوك”.

أياماً جميلة وممطرة

وأضاف عبدالعزيز الحصيني “يا أهل جدة وينبع أبشروا بالخير والأمطار متوقع أن تعيشوا أياماً جميلة وممطرة”.

أمطار رعدية غير مسبوقة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد ، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مكة المكرمة، المدينة المنورة ولأجزاء الساحلية منها وكذلك مناطق تبوك، الجوف وحائل والحدود الشمالية.

تكون الضباب

كما لم يستبعد تقرير "الأرصاد" تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من الحدود الشمالية ، القريات، طريف، وسواحل المنطقة الشرقية .