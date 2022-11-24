حفاظاً على سلامة الطلاب.. “#جامعة_جدة” تُعلن تعليق الدراسة بسبب الحالة المطرية في #مكة #عاجل

أعلنت جامعة جدة اليوم الخميس تعليق الدراسة بجميع مقرات الجامعة وفروعها جراء الحالة الجوية المطرية المتوقعة اليوم.

وأوضحت الجامعة في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حول الحالة المطرية المتوقعة ليوم الخميس 30 / 4 / 1444هـ، وحفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات ، فقد تقرر تعليق الدراسة اليوم الخميس في جميع مقرات الجامعة وفروعها.

الجدير بالذكر أن جامعة الملك عبد العزيز، قررت تأجيل جميع اختبارات اليوم الخميس في الجامعة وفرع رابغ بناءً على التقارير حول الحالة المطرية المتوقعة وسيتم جدولة مواعيد بديلة للاختبارات قريبا.