رقم قياسي لم يُسجل منذ ظهور الفيروس.. #الصين: أكثر من 30 ألف حالة إصابة بـ”#كورونا” خلال 24 ساعة

سجلت الصين رقماً قياسياً لم تسجله من قبل منذ ظهور فيروس كورونا في حالات الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأعلنت الصين اليوم الخميس أنه سجلت 31454 إصابة، من بينها 27517 حالة من دون أعراض.

ويأتي ذلك رغم الإجراءات الصارمة التي تفرضها السلطات، من فحوصات واسعة النطاق وقيود على التنقلات في عدد من مناطق الصين.

وهذه الحصيلة أعلى من الرقم القياسي البالغ 29390 إصابة المسجل في منتصف أبريل الماضي، عندما كانت شنغهاي، ثالث أكبر مدينة في العالم من حيث عدد السكان، على وشك إعلان إغلاق عام وكان سكانها يكافحون لشراء الطعام والحصول على الرعاية الطبية.