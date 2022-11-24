‏‎#مرور_جدة: إغلاق 5 أنفاق بسبب #الأمطار الغزيرة

أعلن مرور جدة، اليوم الخميس، عن إغلاق 5 أنفاق في جدة .

وتم إغلاق أنفاق: "الطير، سوق السلام مول شمالاً، فلسطين مع السبعين، الملك عبدالله مع الستين باتجاه الجنوب، الملك عبدالله مع المدينة غرب".

ورفع النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للمركز الوطني للأرصاد درجة الإنذار بمحافظة جدة والشعيبة بمحافظة بحرة؛ إلى "تحذير" بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها حالياً.

وأوضح النظام الآلي للإنذار المبكر، أن مناطق التحذير تشمل كامل محافظة جدة، ومركز الشعبية بمحافظة بحرة، والأجزاء الساحلية.

وأشار إلى تعرض تلك المناطق لعواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، مع نشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، وتساقط البرد، مع جريان السيول، لافتًا إلى استمرار تلك الحالة حتى الثالثة من مساء اليوم(الخميس).