غصب واسع من رئيس “#فيفا” بسبب شارة المثليين.. وتعليق لاذع من علاء مبارك #عاجل #Qatar2022 #كأس_العالم #FIFAWorldCup

ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي أثارها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو ، بعدما أبدى دعمه للمثليين، خلال مباراة ألمانيا واليابان والتي انتهت بخسارة الماكينات الألمانية بهدفين مقابل هدف واحد.

تفاصيل الواقعة

وترجع تفاصيل الواقعة عندما جلس" إنفانتينو" بجوار وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر التي حضرت المباراة لتشجيع ومؤازرة منتخب بلادها وهي تضع على ذراعها شارة "حب واحد" التي ترمز للمثليين، بينما انتشرت صور لرئيس الفيفا وهو يشير مبتسما إلى رمز المثليين، في تحد واضح لقوانين الفيفا.

هذا الموقف من قبل " إنفانتينو"، أثار استغراب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، لا سيما "تويتر"، والتي أظهرت تناقضاً غير مفهوما ما بين أفعاله وأقواله ، فرغم إصداره قرارا بحظر هذه الشارة، ومهاجمته لمن انتقد منعها، ظهر وهو يدعهما.

علاء مبارك

ومن أبرز المغردين على موقع "تويتر" علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك الذي غرد قائلا :"فرحان قوي بسلامته أخص شيء مستفز ومقزز !!فاحشة عظيمة تخالف الفطرة التي خلق الله البشر عليها، حرمته الأديان السماوية واعتبرته سلوكا منافيا للطبيعة والفطرة البشرية، يجب التوعية بأضرار ومخاطر هذه الظاهرة حتى نحافظ على مجتمعاتنا".

الوزيرة الألمانية ليست الأولى

ولم تكن وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر الوحيدة بين المسؤولين الأوروبيين الذين تحدوا قوانين قطر ولوائح الفيفا، إذ ظهرت وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب، بعد الوزيرة الألمانية وهي ترتدي إشارة "حب واحد" على ذراعها أثناء تواجدها لمتابعة فوز منتخب بلادها 1-0 أمام المنتخب الكندي.

الدنمارك

كما ظهرت رئيسة الوزراء الدنماركية السابقة هيلي ثورنينغ شميت وهي ترتدي ثوبا بأكمام ملونة بألوان قوس قزح، الثلاثاء خلال مواجهة المنتخب الدنماركي لنظيره التونسي والتي انتهت بالتعادل السلبي.